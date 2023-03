Llegó el momento para la presentación de Tigres UANL dentro de la Concachampions 2023, quienes aparecen como uno de los clubes representantes de la Liga MX junto a Pachuca, León y Atlas. Los comandados por Marco Antonio Ruiz enfrentarán en los octavos de final a Orlando City, cuya ida es el martes 7 de marzo en el Estadio Universitario.

Recordemos que los "Felinos" dirán presente por décima vez en su historia dentro de la competición, habiendo sido sus anteriores participaciones en 1979, 1981, 1983, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2018, 2019 y 2020. Casualmente en su última edición levantó el primer título de su historia al superar a su hoy rival de turno en la gran final.

Sabiendo que es uno de los equipos que llega como uno de los favoritos de la copa, vamos a repasar qué es lo que pasa en caso de que Tigres UANL pierda contra Orlando City. Recordemos que el duelo de turno todavía tiene un juego con disputa en Estados Unidos para completar el resultado acumulado.

¿Qué pasa si Tigres UANL pierde contra Orlando City?

Si Tigres UANL pierde contra Orlando City no quedará eliminado ya que se trata del juego de IDA. Como se trata de un formato con partido que posee revancha, esto último es lo que todavía no se llevó a cabo y, por ende, hasta que la vuelta no tenga su disputa los "Felinos" todavía no pueden quedar fuera del certamen.

Pero los "Universitarios" saben que tienen que salir a ganar en el siguiente encuentro, y más aún porque Orlando marcaría goles como visitante, y el presente certamen posee el gol de visitante como uno de los criterios de desempate en el resultado global. Con lo cual tendrá que imitar marcador o tener una diferencia más en el marcador para clasificar.