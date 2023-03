En el juego de Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, Tigres UANL igualó 1-1 en su visita al Orlando City de la Major League Soccer y selló su boleto a la siguiente ronda. Esto, debido al bendito gol fuera de casa, el cual rige como primer criterio de desempate en este tipo de ocasiones.

El elenco de la Liga MX viajó sin su gran figura a Florida (André-Pierre Gignac), pero esto poco le importó. Sebastián Córdova abrió el marcador con un verdadero golazo en el primer tiempo y, por no saber liquidar la historia a tiempo, los Regiomontanos tuvieron que sufrir. El empate llegó a los 44 minutos de la segunda etapa...

En el tiempo de descuento, los locales buscaron el triunfo a través de todas las vías y estuvieron realmente cerca de encontrarlo. Y no hacemos referencia a la última jugada, en donde Nahuel Guzmán protagonizó un insólito error, sino a un ratito antes. Ercan Kara, el autor del tanto estadounidense, remató de chilena dentro del área y el balón impactó en Jesús Angulo.

La pregunta es, ¿en qué sector del cuerpo le pegó? La polémica se agigantó debido a que la televisación oficial fue muy poco clara y apenas le entregó una repetición a la audiencia, y en un ángulo complicado. Sin embargo, si la apreciamos con zoom y en cámara lenta, se puede ver que no hay penal.

A pesar de que todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Orlando City le pidieron pena máxima a Héctor Said Martínez, árbitro hondureño, éste con seguridad dijo que no pasó nada. Y el VAR le dio la razón al no llamarlo. No hubo mano del defensor de los Felinos, por lo que obtuvieron la clasificación a Cuartos de Final en buena ley.