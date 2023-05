En el partido correspondiente a la Vuelta de la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, el Club León derrotó 3-1 a su similar de Tigres UANL (global 4-3) y selló su boleto al partido definitorio contra Los Angeles Football Club. Fidel Ambriz, Ángel Mena y Adonis Frías marcaron para el conjunto local; mientras que Raymundo Fulgencio hizo lo propio para el visitante.

Los Felinos no se tomaron para nada bien esta eliminación, ya que tenían muchísimas expectativas puestas en este torneo internacional y pretendían conquistar un nuevo título. Es por eso que, una vez que el silbante pitó el final del encuentro, algunos jugadores increparon a elementos de la Fiera y buscaron armar una bronca. Uno de ellos, quizás el más señalado, fue Nahuel Guzmán.

Mientras en redes y medios de comunicación destrozaron al Patón, Robert Dante Siboldi, entrenador del equipo Regiomontano, defendió a él y a todos sus dirigidos en conferencia de prensa. "El vestidor entre tristeza y bronca por no conseguir el objetivo de llegar a la Final, se nos trunca esa oportunidad pero es lógico que al Final que este equipo no le gusta perder, es lógica la reacción", explicó.

Más adelante, realizó un breve análisis del juego y dio los motivos de la eliminación Felina: "Salimos con mucha ansiedad, eso te lleva a cometer errores puntuales de fallas en pases, no hilvanamos en el primer tiempo tres pases seguidos, le dejamos la iniciativa al rival. Sabíamos que iba a ser un partido de esta naturaleza porque ya nos conocíamos. No pudimos generar opciones claras de gol".

"En el segundo tiempo el equipo se tranquilizó, tratamos de ajustar para no estar tan largo y tener triangulaciones. Mejoramos, pero nos alcanzó para el 2-1 y en un error a balón parado nos hicieron el tercer gol. Ahí se nos complicó todo. No teníamos más cambios, no teníamos más que ajustar", sentenció el DT uruguayo.