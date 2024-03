La polémica celebración de Julián Quiñones contra Alan Mozo en el América vs. Chivas

El juego entre América y Chivas dejó mucho por analizar, y hubo numerosas cuestiones que pasaron desapercibidas. Justamente, una de ellas se dio segundos después del primer tanto del local, y tuvo como protagonistas a Julián Quiñones y Alan Mozo, siendo la celebración del primero de ellos el causante de la polémica.

Durante la última semana, el atacante azulcrema fue noticia y estuvo en boca de todos por lo sucedido en el Estadio Akron. Resulta que el colombiano fue víctima de numerosos insultos racistas por parte de los aficionados del Rebaño Sagrado. Y precisamente, esta situación despertó gran controversia.

Sin embargo, y luego de que el propio jugador soltara un comunicado pidiendo por respeto, Julián Quiñones protagonizó una acción un tanto polémica. ¿Por qué? Por su celebración en el primer gol del América ante Chivas en el Estadio Azteca.

La celebración de Julián Quiñones a Alan Mozo

Para poner en contexto, hay que entender que Chivas estaba en plena remontada, y tan solo le faltaba un tanto para igualar la serie de Concachampions ante el América. Sin embargo, sobre el inicio de la segunda etapa, el futbolista del Guadalajara tuvo la desgracia de convertirse en propia puerta y, de esta manera, darle respiro a las Águilas.

Por supuesto, la felicidad se hizo presente en el pueblo americanista y, evidentemente, en sus futbolistas. No obstante, Julián Quiñones tuvo una celebración particular. Resulta que el colombiano pasó por delante de Mozo y le gritó el gol en la cara. A pesar de ello, el futbolista de Chivas no reaccionó.

Sin embargo, las redes sociales sí que lo hicieron, y hubo todo tipo de comentarios. Como era de esperar, los americanistas celebraron el festejo de Julián Quiñones, mientras que la parcialidad de Chivas se mostró enojada. Luego de una semana muy movida para el delantero del América, la polémica lo vuelve a tener como protagonista.