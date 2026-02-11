No tiene ni una semana que Rodrigo Aguirre llegó al Club Tigres y ya se convirtió en uno de los fichajes más comprometidos con el equipo después de marcar un doblete en la primera fase de la Concacaf Champions Cup. Además se convirtió en el MVP del encuentro y eso en el Estadio Universitario dejó contenta a la afición de la UANL, pero no a la del América.

Publicidad

Publicidad

Y es que aunque algunas lesiones impactaron en el jugador y ya no fue tan constante con los goles en los últimos partidos. La realidad es que gracias a él el conjunto pudo conseguir el tricampeonato. Esto es algo que los seguidores de las Águilas recuerdan mucho, por lo que el hecho de jugar para un rival fuerte y tener ese debut no tiene tan contentos a los azulcremas.

Aguirre rompió corazones americanistas

Ante el partidazo que hizo ayer ante el Forge, todavía el “Búfalo” dio unas palabras en las que prácticamente se encuentra al 100% comprometido con el equipo de Guido Pizarro, hiriendo así a los americanistas con los que hace apenas una semana todavía convivía. Dejando ver qué ahora dará todo por estos colores de camiseta.

“La verdad es que más feliz, imposible, estoy muy contento de estar acá, agradecerle a toda la afición, a mis compañeros, a mi familia, por el apoyo de estos días, porque ni en mis mejores sueños me imaginé un debut así (…) Cuando se gana, todo es más fácil. Llego a un grupo que se conoce muy bien. El cariño se gana en la cancha y daré todo por esta camiseta”. Rodrigo Aguirre en Somos FOX

Publicidad

Publicidad

Hasta cierto punto esto es muy normal en los clubes y con los jugadores que van de un equipo a otro. Pero el hecho de que en los últimos encuentros el futbolista no estuviera tan fino con las anotaciones y luego llegar y concretar con Tigres, aunado a las palabras hacia el equipo con el que hoy se encuentra causaron eco en la afición del América.

ver también ¡Debut y doblete! Búfalo Aguirre se estrena en Tigres con dos goles en Concacaf vs. Forge

En síntesis