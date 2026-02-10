Es tendencia:
¡Debut y doblete! Búfalo Aguirre se estrena en Tigres con dos goles en Concacaf vs. Forge

El delantero proveniente del América tuvo un primer partido inmejorable en el Volcán. Repasa sus anotaciones.

Por Martín Zajic

Rodrigo Aguirre marcó su primer tanto en Tigres.

¡Los goleadores son así! En una noche soñada, Rodrigo Aguirre convirtió sus primeros dos goles con Tigres en su debut. Al delantero le bastó menos de un tiempo en comenzar a retribuir la confianza del cuadro regio, y en el complemento lo ratificó. El uruguayo llegó bajo la lupa de la afición, a quienes en poco rato se metió en el bolsillo con sus conquistas en casa.

El ‘Búfalo’ dejó el Club América hace tan solo un par de días, y en el ‘Nido’ ya lo deben estar lamentando: el charrúa necesitó sólo 21 minutos para estrenarse en la red. Y lo mejor de todo, lo hizo para un tanto importante del conjunto universitario. Fue el gol que abrió la cuenta ante Forge FC, en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Antes de la mitad del primer tiempo, Brunetta ejecutó un córner en la derecha, y con un taco y un cabezazo por medio, Aguirre la empujó de cabeza debajo del arco. El ‘Búfalo’ estuvo en el momento indicado y en el lugar indicado, donde deben esta los killers, y anotó el 1-0 ante Forge FC. Después del empate sin goles en la ida, el ex América marcó el primer tanto de Tigres y de la serie.

En la segunda parte, a los 25 minutos del complemento, Rodrigo Aguirre definió con un zurdazo a colocar al ángulo, luego de una asistencia top de Diego Lainez. En un contraataque letal, Tigres llegó al 2-0 por medio de su flamante refuerzo. Apenas consumada esta anotación, Guido Pizarro quitó al charrúa del campo para que fuera ovacionado por todo el estadio.

Cabe recordar que Rodrigo Aguirre ya no pertenece a las ‘Águilas’ del América: Tigres compró su ficha en 1.5 millones de dólares. Luego, firmó un contrato por tres temporadas con el conjunto auriazul. Eso sí, no sin antes despedirse de Coapa mostrando agradecimiento total con la institución que le abrió las puertas del más grande de México. Así, dejó abierto el caso a un posible futuro regreso.

El ‘Búfalo’ sabe que no puede fallar en estos seis meses, debe hacer muy bien las cosas en Nuevo León. El atacante quiere ser convocado para jugar el Mundial 2026 con su país, y es un futbolista que Marcelo Bielsa tiene en su radar. Con esta conquista en Concachampions, le envía una señal positiva al entrenador de su Selección, y arranca a recuperar la confianza.

martín zajic
Martín Zajic
