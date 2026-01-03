La temporada 2026 está a punto de iniciar en Brasil y todos los equipos se preparan de la mejor manera para la disputa de los Campeonatos Estaduales, torneo que se juegan contra conjuntos de una misma región. Luego, si iniciará el plato fuerte con el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Uno de los equipos que siempre busca mejorar su plantilla para dominar el continente con puño de hierro es Flamengo, actual campeón del torneo brasileño y también del certamen internacional, que quedó muy cerca de ser campeón del mundo luego de perder por penales ante PSG en la Copa Intercontinental 2025.

Como revelaron los directivos del club a principios de año, el Mengao no escatimará esfuerzos para fichar jugadores del mercado de fichajes. Entre los jugadores que necesita el entrenador Filipe Luís, el delantero centro es quizás el más importante.

A pesar de que el principal objetivo del Fla es Kaio Jorge, en las últimas horas ha surgido otro nombre en la agenda del club. Según el periodista portugués Pedro Almeida, Flamengo ha identificado al colombiano Luis Suárez del Sporting Lisboa como un potencial refuerzo para el equipo de Río de Janeiro.

El delantero es una de las figuras más destacadas de la liga portuguesa, con 15 goles en 17 jornadas. No es de extrañar que la institución lisboeta no tenga intención de vender al jugador, quien ya cuenta con experiencia con la selección nacional.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-25 de Luis Suárez en Sporting Lisboa?

En lo que respecta al actual curso, tomando todas las competencias, el nacido en Colombia lleva disputados 27 encuentros con los de verde y blanco, siendo titular en 22 de ellos. Anotó 19 goles y realizó 3 asistencias, siendo una pieza fundamental para los de la capital portuguesa.

