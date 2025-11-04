Maximiliano Araujo convirtió este martes uno de los goles más importantes de su carrera: el extremo le marcó un tanto a la Juventus en su cancha, en el partido que terminó en empate 1-1, en el Allianz Stadium de Turín. El delantero uruguayo abrió la cuenta para Sporting Lisboa, que finalmente pudo llevarse un punto de tierras italianas.

A los 12 minutos de la primera mitad del juego de la UEFA Champions League, el Sporting CP construyó una notable jugada colectiva, para terminala de derecha a izquierda: Francisco Trincao asistió a Maxi Araujo, que remató cruzado de zurda para vencer a Michelle Di Gregorio y hacer delirar a los cientos de aficionados que viajaron desde Portugal.

Toluca celebró el gol de Maxi Araujo a la Juventus:

No solamente el Sporting Lisboa festejó la anotación del futbolista charrúa en Turín: en Toluca también hicieron puño cerrado. En este caso, no se trata sólo del cariño o el afecto que se mantiene con el jugador, que tuvo en el ‘Infierno’ un ciclo de más de sesenta partidos, sino una cuestión de conveniencia por un posible beneficio económico según su rendimiento.

Esta ‘celebración’ tiene que ver con que, en caso de cumplir una cierta cantidad de pautas individuales (goles, asistencias y partidos) y colectivos (clasificaciones y títulos), los ‘Diablos Rojos’ recibirían 4 millones de dólares en objetivos, registro que no estaría alejado al día de hoy. Así lo había revelado 365Scores, al momento que Toluca lo traspasó. Oficialmente, no se ha comunicado en concreto cuál es el número de tantos que debe alcanzar para cobrar el dinero.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por la señal de ESPN, el conjunto escarlata conserva el 20% de la ficha del delantero, por lo que en caso de una futura venta cobrará una parte importante de la transferencia. De este modo, a Toluca le sirve que el uruguayo siga teniendo vidriera en Champions League y buenos rendimientos, para que le sea redituable financieramente a corto o mediano plazo.

Los números de Maxi Araujo en Sporting Lisboa:

Desde su llegada al club portugués, el ex Toluca acumula 5 goles y 9 asistencias en 58 partidos jugados (catorce participaciones directas en tantos del equipo), a lo largo de los 3966 minutos que disputó dentro del campo de juego. Las víctimas del atacante en su paso por los ‘Leones’ han sido ahora Juventus, Gil Vicente, Boa Vista, Manchester City y Estrela Amadora. Actualmente, cuenta con un valor de mercado de 17 millones de euros según la plataforma Transfermarkt.

