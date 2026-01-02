Cruz Azul comenzó este mercado de pases con la intención clara de dar un salto de calidad de cara a 2026. Luego de un 2025 con altibajos, donde hubo momentos positivos pero también decepciones, La Máquina Celeste tiene como principal objetivo volver a pelear por el título y recuperar el protagonismo en el futbol mexicano.

El primer refuerzo que la directiva decidió ir a buscar y que finalmente logró cerrar tras varias semanas de negociaciones fue Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano será anunciado oficialmente en las próximas horas, luego de su paso por River Plate, y llega para reforzar el ataque celeste.

Además, Cruz Azul continúa trabajando para cerrar la llegada de Agustín Palavecino, mediocampista del Necaxa. Las negociaciones llevan tiempo y el jugador es un pedido expreso de Nicolás Larcamón, quien lo considera una pieza clave para darle equilibrio y dinámica al mediocampo rumbo al Clausura 2026.

Sin embargo, Palavecino no es el único nombre que aparece en carpeta. Pensando en reforzar aún más el plantel, Cruz Azul analiza otras opciones que puedan aportar un plus. Según informó Ike Carrera, el club activó negociaciones por Edwin Cetré, figura de Estudiantes de La Plata, ante la posibilidad de que Rodolfo Rotondi deje la institución.

En defensa también buscan jerarquía y experiencia. El nombre que aparece como principal objetivo es Léo Pereira, actual jugador del Flamengo. No obstante, la operación no será sencilla, ya que el Mengao no tiene intenciones de venderlo y solo lo dejaría salir ante una oferta económica muy elevada.

Cruz Azul debe liberar cupos

La gran incógnita pasa por los cupos de extranjeros. Para poder concretar nuevas incorporaciones, la directiva deberá liberar espacios, teniendo en cuenta que Borja ya se sumó y que Palavecino también está en los planes para este mismo mercado de pases.

