Es tendencia:
logotipo del encabezado
CRUZ AZUL

Fichajes 2026: Cruz Azul busca dos fichajes sudamericanos tras cerrar a Miguel Borja

Tras cerrar la llegada de Miguel Borja, Cruz Azul no se detiene y apunta al mercado sudamericano para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026. Los directivos buscan jugadores con experiencia y jerarquía que puedan potenciar al equipo y mantenerlo competitivo en todos los frentes.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Los dos fichajes que quiere el equipo de Nicolás Larcamón.
© Getty ImagesLos dos fichajes que quiere el equipo de Nicolás Larcamón.

Cruz Azul comenzó este mercado de pases con la intención clara de dar un salto de calidad de cara a 2026. Luego de un 2025 con altibajos, donde hubo momentos positivos pero también decepciones, La Máquina Celeste tiene como principal objetivo volver a pelear por el título y recuperar el protagonismo en el futbol mexicano.

Publicidad

El primer refuerzo que la directiva decidió ir a buscar y que finalmente logró cerrar tras varias semanas de negociaciones fue Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano será anunciado oficialmente en las próximas horas, luego de su paso por River Plate, y llega para reforzar el ataque celeste.

Además, Cruz Azul continúa trabajando para cerrar la llegada de Agustín Palavecino, mediocampista del Necaxa. Las negociaciones llevan tiempo y el jugador es un pedido expreso de Nicolás Larcamón, quien lo considera una pieza clave para darle equilibrio y dinámica al mediocampo rumbo al Clausura 2026.

Publicidad

Sin embargo, Palavecino no es el único nombre que aparece en carpeta. Pensando en reforzar aún más el plantel, Cruz Azul analiza otras opciones que puedan aportar un plus. Según informó Ike Carrera, el club activó negociaciones por Edwin Cetré, figura de Estudiantes de La Plata, ante la posibilidad de que Rodolfo Rotondi deje la institución.

En defensa también buscan jerarquía y experiencia. El nombre que aparece como principal objetivo es Léo Pereira, actual jugador del Flamengo. No obstante, la operación no será sencilla, ya que el Mengao no tiene intenciones de venderlo y solo lo dejaría salir ante una oferta económica muy elevada.

Publicidad
Tigres se adelanta a Rayados y América por un delantero valuado en 18 millones

ver también

Tigres se adelanta a Rayados y América por un delantero valuado en 18 millones

Cruz Azul debe liberar cupos

La gran incógnita pasa por los cupos de extranjeros. Para poder concretar nuevas incorporaciones, la directiva deberá liberar espacios, teniendo en cuenta que Borja ya se sumó y que Palavecino también está en los planes para este mismo mercado de pases.

En síntesis

  • Miguel Ángel Borja llega como refuerzo tras su paso por River Plate para 2026.
  • El club negocia por Agustín Palavecino, mediocampista del Necaxa, solicitado por Nicolás Larcamón.
  • Cruz Azul activó negociaciones por Edwin Cetré y busca el fichaje de Léo Pereira.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Juninho a Pumas: se conoció el costo del traspaso y hubo repercusiones
Pumas de la UNAM

Juninho a Pumas: se conoció el costo del traspaso y hubo repercusiones

El plan de Flamengo con Neymar Jr. para llegar al Mundial 2026
Futbol Internacional

El plan de Flamengo con Neymar Jr. para llegar al Mundial 2026

Conmebol le solicitará este cambio a la FIFA tras la derrota de Flamengo
Futbol Internacional

Conmebol le solicitará este cambio a la FIFA tras la derrota de Flamengo

Rayados le obsequió un Volvo EX30 y el valor del nuevo auto que adquirió Ramos
Rayados de Monterrey

Rayados le obsequió un Volvo EX30 y el valor del nuevo auto que adquirió Ramos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo