Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial Sub-20 en manos de Argentina en los Cuartos de Fina, los jugadores del Tri ya están de vuelta con sus clubes para retomar la actividad en el plano local. Sin embargo, para muchos, el torneo juvenil puede ser un antes y después.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Gilberto Mora: el jugador de México Sub-20 que está por irse a Europa, según Fabrizio Romano

Un jugador que logró destacarse fue el volante Obed Vargas, futbolista del Seattle Sounders de Estados Unidos. El joven tuvo un buen desempeño, quizás no tan bueno en cuanto a participaciones de gol como el de Gilberto Mora, pero importante para el esquema de Eduardo Arce.

Acorde a Mediotiempo algunos clubes de Europa como Atlético Madrid de España o el Estrasburgo de Francia (equipo que comparte dueños con el Chelsea de Inglaterra). Sin embargo, en las última horas un nuevo club se sumó como un posible candidato.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con el periodista especializado en el mercado de fichajes, Ekrem Konur, Vargas estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el Sporting Lisboa de Portugal. Eso sí, luego la institución lusa deberá negociar con el cuadro estadounidense por el monto del pase del mexicano.

Cabe recordar que el mercado de fichajes invernal abre el próximo 31 de diciembre y termina el 2 de febrero del 2026. La MLS cierra su temporada en diciembre, lo que facilitaría el movimiento de Vargas con rumbo a Portugal, un futbol bien visto para dar el primer salto a tierras europeas.

ver también Oso a Tigres UANL: Obed Vargas rechazó jugar en la Liga MX y tendría un destino elegido en LaLiga de España

¿Cómo está siendo el 2025 de Obed Vargas en Seattle Sounders?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 20 años lleva disputados 38 encuentros con los Sounders, en lo que fue titular en 37 de ellos, prácticamente en todos. Marcó 4 goles y realizó 2 asistencias, pero su gran aporte es desde la gestación de las jugadas que lo hacen insustituible.

Publicidad