Martín Anselmi dejó una huella importante en el futbol mexicano gracias a su trabajo en Cruz Azul. El entrenador argentino logró consolidar una idea clara de juego y obtuvo resultados que lo posicionaron como uno de los técnicos más valorados del medio.

Sin embargo, su salida del conjunto cementero estuvo lejos de ser tranquila. Anselmi dejó el club en medio de tensiones internas para dar el salto al futbol europeo, una decisión que generó polémica y malestar en Cruz Azul, ya que el proyecto quedó inconcluso y el equipo debió reorganizarse de manera apresurada.

El paso del argentino por Europa terminó siendo frustrante. En el Porto no logró cumplir con las expectativas y su ciclo fue breve, marcado por resultados irregulares y un funcionamiento que nunca terminó de convencer. Esa experiencia dejó en claro que el desafío fue más complejo de lo esperado.

Tras esa etapa, Anselmi comenzó a analizar distintas opciones para relanzar su carrera como entrenador. Con el objetivo de volver a competir al máximo nivel, el argentino evaluó ofertas tanto de Sudamérica como de otros mercados, priorizando un proyecto deportivo sólido.

Según informó el periodista César Luis Merlo en UOL Esporte, Martín Anselmi tiene negociaciones avanzadas para convertirse en el próximo entrenador de Botafogo. La idea del club brasileño es que el argentino reemplace a Davide Ancelotti y lidere un nuevo proceso deportivo de cara a la próxima temporada.

Cabe recordar que meses atrás Anselmi había sido vinculado con Atlético Mineiro, pero aquellas conversaciones no prosperaron y el club finalmente optó por contratar a Jorge Sampaoli. Ahora, todo indica que Botafogo tomó la delantera y está muy cerca de quedarse con uno de los entrenadores más buscados del mercado sudamericano.

La carrera de Martín Anselmi como director técnico

2021–2022: Unión La Calera

2022–2023: Independiente del Valle

2024–2025: Cruz Azul

2025: Porto

En síntesis

Martín Anselmi mantiene negociaciones avanzadas para dirigir al Botafogo en la próxima temporada.

mantiene negociaciones avanzadas para dirigir al en la próxima temporada. El entrenador argentino tuvo un paso breve y resultados irregulares en el Porto durante 2025 .

durante . Anselmi reemplazaría a Davide Ancelotti en el club brasileño tras su salida del Cruz Azul.

