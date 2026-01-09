La etapa de Martín Anselmi como nuevo director técnico de Botafogo ya está en marcha. El exestratega de Cruz Azul no tuvo un buen paso por Oporto, pero encontró otra oportunidad en el Fogao como reemplazo de Davide Ancelotti.

El hijo de Carletto presentó su renuncia a fines de diciembre y solo unos días después la directiva del equipo del Brasileirao anunció la contratación de Anselmi. El argentino aseguró estar conforme con la plantilla, pero todavía busca algunos refuerzos.

En este contexto, según el diario brasileño Globo Esporte, Martín Anselmi le acercó a la directiva de Botafogo los nombres de dos viejos conocidos de Cruz Azul: Willer Ditta y Carlos Rodolfo Rotondi.

Willer Ditta y Carlos Rotondi (GETTY IMAGES)

Los dos jugadores de 28 años todavía pertenecen a la plantilla de la Máquina Cementera. Ditta está valorado en 5.5 millones de dólares, mientras que Rotondi en 3 millones; todo según el portal Transfermarkt.

Botafogo tiene una sanción de fichajes

Actualmente el club brasileño está bajo una sanción de la FIFA que le impide inscribir jugadores por tres ventanas. Esto se debe a un incumplimiento de pagos por el fichaje del argentino Thiago Almada en 2024.

Botafogo acordó pagar alrededor de 21 millones de dólares al Atlanta United por Almada, pero no completó el pago total según lo pactado, lo que llevó a que la FIFA ordenara el cobro de la deuda.

A pesar de ello, Botafogo ya anunció el fichaje del extremo uruguayo Lucas Villalba y confía en poder regularizar la situación con Atlanta United para que FIFA levante la sanción.

