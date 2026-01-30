Todo Botafogo quedó encantado con la primera imagen que dejó el equipo en su primer partido oficial bajo la conducción de Martín Anselmi. Con pocos días de trabajo en su nuevo club, al argentino le alcanzó para impregnarle su estilo y comenzar a ganarse un reconocimiento. Y el resultado respaldó la magnífica actuación del colectivo.

En su debut con el Botafogo en el Brasileirao, el entrenador logró apabullar por ¡4-0! al Cruzeiro en el Estadio Nilton Santos, superando sin piedad a un rival de fuste. Más que el marcador abultado, la afición del cuadro local quedó entusiasmada por el jogo bonito que mostró el equipo en el campo. Fue una función orquestral del ‘Fogao’.

Un doblete de Danilo, un gol de Gelson Martins y uno de Artur sellaron la victoria del dueño de casa. Lo más abrumador del triunfo fue que el Botafogo anotó los cuatro tantos en un tiempo: a los 48′, 76′, 85′ y 91′. El joven enganche argentino Álvaro Montoro destrabó todo con una jugada de crack, y desde allí fue una paliza de punta a punta.

Lejos de esconder sus emociones, Martín Anselmi enloqueció reaccionando a los goles de sus dirigidos: saltos, corridas, gritos y abrazos fueron parte de su repertorio. Rápidamente consiguió meterse en su bolsillo a los fanáticos, que apoyaron esta manera del entrenador de vivir y sentir el trámite del compromiso en Río de Janeiro.

Durante y después del partido, los fans hicieron tendencia al técnico en las redes sociales, mostrándose estupefactos por haber visto al equipo jugar como pocas veces antes. Tras los cuestionamientos de la prensa brasileña por la corta currícula, el público prontamente abrazó al entrenador. Sus trabajos en Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto le daban buenas referencias a los simpatizantes.

Como si fuera poco, una vez consumada la goleada, Alex Telles, estrella de Botafogo con pasado en grandes clubes de Europa, llenó de elogios al DT. “La duda venía más de ustedes, los de fuera, que de nosotros. A pesar de ser joven, Anselmi sabe trabajar muy bien y tiene un equipo técnico muy bueno. Es un tipo enérgico que estudia fútbol y sabe de fútbol”, admitió el ex Manchester United, Inter, Porto y Sevilla, entre otros. Además, los jugadores se retiraron del campo dando palmadas al estratega argentino.

