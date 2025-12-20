Luego del tricampeonato del Club América, las puertas se le abrieron a André Jardine para salir del equipo, tanto éxito hacía pensar que era el técnico indicado para varios clubes, pero uno al que estuvo a nada de irse fue a Botafogo y es que con rumbo al Mundial 2026, estar en su país había oportunidad de que lo vieran para ser el dirigente de la absoluta.

Pero prefirió seguir en el Nido con la idea de jugar Concachampions y posteriormente el Mundial de Clubes, pero ningún título internacional consiguió, dejando así al equipo brasileño a su suerte y sin el éxito esperado con las decisiones que tomaron con sus directores técnicos. Ante eso, para el 2026 buscan a nuevo estratega.

Anselmi le ganaría el lugar a Jardine

De acuerdo con noticias Ge Globo de Brasil, el hijo de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti terminó su etapa en el Botafogo y hay varias opciones para poder reemplazarlo, entre los siete nombres de estrategas que tienen para ocupar el banquillo de esta escuadra está Martín Anselmi, que tendría ese lugar rechazado por Jardine.

La misma fuente confirma que la opción que tienen de llevarse a Anselmi, es precisamente porque tiene un buen manejo de juego ofensivo y eso es algo que llama la atención de John Textor para llevarlo a la escuadra . Además la experiencia en altura es otra de las cualidades que ven en él para poder conseguirlo.

Se ha planteado que al final de la siguiente semana se decidan por uno de estos elementos, pero el equipo de Botafogo tiene prisa de concretar a su estratega, por lo que el proceso de selección comenzará el lunes para darle paso a esa decisión y saber si ahora el ex de Cruz Azul será el nuevo estratega de la escuadra brasileña.

