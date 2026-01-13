Hirving Lozano atraviesa un momento clave de su carrera y su futuro inmediato parece estar lejos de la MLS. El atacante mexicano no entra en los planes de San Diego FC para la próxima temporada y, aunque aún tiene contrato, todo apunta a que deberá buscar un nuevo destino en el corto plazo para no perder continuidad.

Hirving Lozano en la MLS (Getty Images)

El paso del “Chucky” por el futbol de Estados Unidos estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Nunca logró consolidarse como la gran figura del proyecto y, con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la prioridad del jugador es clara: competir, tener minutos y volver a ponerse en el radar de la Selección Mexicana.

En medio de este panorama, su nombre volvió a sonar con fuerza en la Liga MX. Durante las últimas semanas fue vinculado con distintos clubes, aunque sin avances concretos. Sin embargo, la situación comenzó a tomar forma cuando surgió el interés de Cruz Azul por repatriarlo.

Según reveló el periodista César Luis Merlo, La Máquina ya inició contactos para explorar la posibilidad de su regreso al futbol mexicano. La intención del club es clara: sumar jerarquía ofensiva y dar un golpe fuerte en el mercado de pases de cara al Clausura 2026.

El salario, el gran obstáculo para Cruz Azul

El principal problema para que la operación avance es económico. Actualmente, Lozano percibe alrededor de 6 millones de dólares por temporada, una cifra muy elevada para los estándares de la Liga MX y que lo coloca entre los jugadores mejor pagados de la MLS. Ese monto representa hoy el mayor freno en las negociaciones.

Aun así, Cruz Azul no baja los brazos. Tras las incorporaciones de Agustín Palavecino y el avance por Miguel Ángel Borja, la directiva busca armar un plantel de alto nivel para pelear seriamente por el campeonato. La llegada de Hirving Lozano sería el golpe definitivo, siempre y cuando logren destrabar el tema salarial.

