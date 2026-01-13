Mientras Miguel Borja gana 3 millones, el impactante salario que debe pagar Cruz Azul a Hirving Lozano

Cruz Azul fue uno de los clubes que más fuerte se movió en el mercado de pases y armó un plantel con el objetivo claro de pelear el título del Clausura 2026. Sin embargo, el arranque del torneo no fue el ideal y en La Noria saben que todavía hay margen para potenciar al equipo con un refuerzo de peso que marque la diferencia en los partidos grandes.

La directiva celeste no se conforma con lo que ya incorporó y sigue explorando opciones para dar un golpe sobre la mesa. En ese escenario aparece el nombre de Hirving “Chucky” Lozano, un futbolista de jerarquía internacional que no continuará en San Diego FC y que analiza seriamente la posibilidad de regresar al futbol mexicano.

El extremo mexicano ve con buenos ojos volver a su país en un momento clave de su carrera. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Lozano sabe que necesita continuidad, protagonismo y un alto nivel competitivo para meterse en la lista final de Javier Aguirre, algo que hoy no tiene garantizado en la MLS.

Su salario, el principal problema

El gran obstáculo para que Cruz Azul pueda concretar la llegada del Chucky pasa por el aspecto económico. Actualmente, Hirving Lozano percibe un salario cercano a los 6 millones de dólares por temporada en la MLS, una cifra que lo coloca entre los jugadores mejor pagos de la liga.

Para que el fichaje avance, La Máquina Celeste deberá acercarse considerablemente a ese número, algo que no resulta sencillo incluso para un club con el poder económico de Cruz Azul. Las negociaciones están abiertas, pero el margen de maniobra es limitado y cualquier acuerdo requerirá un esfuerzo financiero importante.

Mientras tanto, la ilusión está latente en La Noria. Cruz Azul sabe que sumar a Lozano significaría un salto de calidad inmediato y un mensaje claro a sus rivales, aunque el desenlace dependerá de si logran superar el obstáculo que se les presentó.

