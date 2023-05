River Plate vuelve a entrometerse en Cruz Azul: no solo ficharían a Ramiro Funes Mori

La intención de Cruz Azul es realizar un gran mercado de fichajes para ser protagonistas del Apertura 2023. La presencia de Ricardo Ferretti genera mucha expectativa para la siguiente temporada, ya que ha demostrado ser un enorme entrenador. Sin embargo, el brasileño exigió la llegada de futbolistas de jerarquía.

De hecho, ‘La Máquina’ prácticamente cerró la llegada de Carlos Salcedo, quien se sumaría a la pretemporada en los próximos días. Luego de la confirmación de la salida de Ramiro Funes Mori, necesitaban incorporar un central. Y todo indica que el defensor argentino de 32 años volvería a vestir la camiseta de River Plate.

Lo curioso del conjunto argentino es que en las últimas horas comenzó a crecer el rumor de que estarían interesados en otro futbolista de Cruz Azul. A pesar de que todavía faltan varias semanas para la finalización del campeonato argentino, el ‘Millonario’ ya se está moviendo en el mercado de fichajes.

River Plate quiere otro futbolista de Cruz Azul

El jugador en cuestión se trata de Juan Escobar, quien ha sido uno de los pilares del equipo de Ferretti. Si bien el paraguayo ha jugado casi toda la temporada como central, en River lo consideran para reforzar su lateral derecho. El pase del defensor de 27 años está valuado en 5 millones, aunque tiene una cláusula de rescisión que supera los 8 millones de dólares.

El plan de Cruz Azul es mantener las bases del equipo para poder reforzarse con jugadores de jerarquía. Por lo tanto, la salida de Escobar no entra en los planes del club y harían difícil su salida. Asimismo, la economía de los clubes argentinos no se encuentra en su mejor momento, por lo que no será sencillo pagar lo que vale el paraguayo.