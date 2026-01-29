Cruz Azul ya había asegurado a su delantero, pero un imprevisto dejó al club sin ese fichaje que podría haber solucionado varios problemas en el ataque de cara a la temporada. La Máquina Celeste había llegado a un acuerdo con Miguel Ángel Borja para que se uniera al equipo tras su paso por River Plate, pero después de pasar un mes en México sin poder registrarlo por el límite de extranjeros, el atacante decidió aceptar una oferta desde Arabia Saudita.
Ante esto, la directiva sigue en búsqueda de un nuevo delantero en este mercado de pases para poder competir en todos los frentes y mantener el poder ofensivo que demanda Iván Alonso.
Después de que se mencionaran varios nombres para reforzar la delantera, se reveló cuál es el jugador que más atrae al entrenador celeste. De acuerdo con información del periodista Juan Manuel Figueroa, mencionada en Conexión MT, Cruz Azul estaría interesado en Djuka, atacante de Atlas, quien ha captado la atención de Alonso. Aunque aún no existe una oferta formal, fuentes cercanas al delantero serbio confirmaron el interés del club.
Uros Durdevic en Atlas (Getty Images)
Por otro lado, según el periodista Higinio Robles, Cruz Azul también tiene en la carpeta a Joao Pedro del Atlético de San Luis y Juan Manuel Ibáñez de Tigres, quienes se encuentran bajo análisis por la directiva para determinar cuál se ajusta mejor al proyecto ofensivo del equipo.
Cruz Azul ya liberó cupo de extranjero
El club oficializó la salida de Mateus Bogusz al Houston Dynamo de la MLS, lo que le permitió liberar un cupo de extranjero en el plantel. Por esta operación, la directiva celeste recibió 6 millones de dólares por el 70% de la ficha del jugador, mientras que los 4 millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos deportivos con el equipo estadounidense.
ver también
Cruz Azul complica los planes de Rayados y le robaría el reemplazo de Germán Berterame
Con esto, Cruz Azul mantiene activo el mercado y trabaja para cerrar un atacante que refuerce la plantilla de cara al Clausura 2026, buscando que el equipo de Nicolás Larcamón tenga la capacidad ofensiva necesaria para pelear por todos los títulos.
En síntesis
- Miguel Ángel Borja rechazó a Cruz Azul para irse a Arabia tras un mes sin registro.
- Iván Alonso analiza a Djuka (Atlas), Joao Pedro y Nico Ibañez como opciones para el ataque celeste.
- Mateus Bogusz fue vendido al Houston Dynamo por 6 millones de dólares fijos más variables.