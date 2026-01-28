El mercado de pases del futbol mexicano sigue abierto y los grandes equipos permanecen atentos a la posibilidad de cerrar algún fichaje importante que les permita marcar diferencias en esta temporada. El Clausura 2026 ya está en marcha y varios clubes se perfilan como candidatos a pelear por el título desde temprano.

Rayados de Monterrey se enfrenta a una situación inesperada, ya que perderá a uno de sus futbolistas más importantes en plena competencia. Germán Berterame continuará su carrera en Inter Miami, por lo que la directiva regiomontana ya trabaja contrarreloj para encontrar un reemplazo que esté a la altura de las exigencias del equipo.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Uroš Đurđević, delantero del Atlas que ha tenido rendimientos destacados en la Liga MX y que podría aportarle soluciones ofensivas al conjunto que dirige Fernando Torrent. Su experiencia y regularidad lo convierten en una opción atractiva para Rayados.

Sin embargo, Cruz Azul podría complicarle seriamente los planes al club regiomontano. Luego de que se cayera la posibilidad de fichar a Miguel Ángel Borja por no liberar a tiempo un cupo de extranjero, la directiva celeste también comenzó a buscar alternativas para reforzar la delantera.

Iván Alonso quiere al 9 de Atlas

En ese contexto, el nombre de Đurđević tomó fuerza en La Noria. El atacante del Atlas encaja en el perfil que busca Cruz Azul para potenciar su ataque en este Clausura 2026, en una etapa del torneo donde necesitan soluciones inmediatas y más en esa posición.

De acuerdo con información del periodista Juan Manuel Figueroa, difundida en Conexión MT, el serbio es un futbolista que gusta mucho a Iván Alonso. Por ahora no existe una propuesta formal sobre la mesa, aunque desde el entorno del jugador aseguran que sí hubo sondeos.

