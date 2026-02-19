Victor Osimhen definió a Christian Ebere en 3 palabras e ilusionó a todo Cruz Azul

Si hay un fichaje que sorprendió a toda la Liga MX, sin dudas que ese fue el de Christian Ebere a Cruz Azul. El nigeriano llegó directo desde Nacional de Montevideo para reforzar a La Máquina y todos están ilusionados con el nivel que pueda llegar a dar en México, incluido su amigo y estrella del futbol, Victor Osimhen, quien tuvo palabras más que elogiosas con su compatriota.

Publicidad

Publicidad

Tras la enorme victoria que el Galatasaray obtuvo por la UEFA Champions League ante la Juventus por 5-2 en la ida de los 16avos de final, Osimhen se tomó unos minutos para dialogar con la prensa. Antes de despedirse, desde TNT Sports le preguntaron por Ebere y cómo analizaba el nuevo paso de su amigo, algo que el goleador vio con muy buenos ojos, sumado a las gratas referencias que dejó sobre la nueva incorporación del Cruz Azul.

Los elogios de Victor Osimhen a Christian Ebere

En un grato recuerdo por haber compartido la selección de Nigeria en un Mundial Sub-17 en Chile, Osimhen recordó con gran cariño a Ebere. Sin embargo, no se quedó solo con eso y reconoció que se trata de un excelente profesional al que calificó como “adicto al trabajo” para explicar la intensidad con la que entrena y se prepara.

“Él es mi hermano, es un tipo de primera, me cae bien y es un adicto al trabajo. Siempre está corriendo en el gimnasio siempre está ahí es el último jugador que se va después de que termine el entrenamiento y me alegro de que haga lo suyo que también esté haciendo en realidad sus sueños”, comentó Osimhen.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Y también añadió: “Hablamos de vez en cuando para movernos a México, que es una liga muy difícil. Creo que también tiene un gran corazón de león, que puede sobrevivir en cualquier liga y es realmente un talento de primer nivel. Me alegro mucho por él y le deseo lo mejor, donde quiera que vaya apoyaré el club”.

Se estima que Cruz Azul pagó cerca de dos millones de dólares por el delantero de 27 años que ya acumula cuatro encuentros en el futbol mexicano. Su fichaje se suma a las conocidos arribos de Nico Ibáñez y Agustín Palavecino, quienes ya son parte del XI inicialista del equipo. Osimhen le tiene fe a su amigo y excompañero, los aficionados también…

Publicidad

Publicidad

ver también Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 7 con días, horarios y transmisions de TV

En síntesis