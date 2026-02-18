Es tendencia:
Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 7 con días, horarios y transmisions de TV

Se reanuda el torneo de Primera División y esta será la programación de esta nueva fecha de la fase regular.

Por Martín Zajic

Chivas se ilusiona con el título y va por más.
© Getty ImagesChivas se ilusiona con el título y va por más.

¡Continúa la acción en la Liga MX! El torneo doméstico más prestigioso del continente regresa esta fin de semana con una nueva fecha. La jornada 7 promete dar que hablar en todo el país, con partidos apasionantes y enfrentamientos muy esperados. A continuación, repasa todos los detalles del regreso a la actividad en este Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde comienza la jornada 7 del Clausura 2026?

Esta siguiente fecha del campeonato dará inicio este viernes 20 de febrero, con dos propuestas para los espectadores. La agenda deportiva comenzará a las 19.00 horas del Centro de México, con el juego entre Tigres y Pachuca en el Volcán. Posteriormente, Puebla recibirá al Club América en el Estadio Cuauhtémoc, en el segundo y último encuentro del día.

Sin lugar a dudas, el plato fuerte del fin de semana será el Cruz Azul – Chivas. El escolta de la tabla del torneo se medirá en casa ante el líder absoluto. ‘La Máquina’, con trece puntos, buscará recortarle distancia al ‘Rebaño’, con dieciocho unidades. Si el local se impone, quedará sólo dos por detrás, pero si la visita gana, se iría a ocho de diferencia. ¡Duelo clave!

Chivas visitará la casa de su inmediato perseguidor [foto: Getty]

La programación completa de la jornada 7 del Clausura 2026:

Viernes 20 de febrero:
  • Tigres vs. Pachuca: 19.00 horas por FOX, Azteca 7, TV Azteca, FOX One y Azteca Deportes Network.
  • Puebla vs. América: 21.00 horas por Azteca 7, TV Azteca, FOX One y Azteca Deportes Network.
Sábado 21 de febrero:
  • Atlas vs. Atlético San Luis: 17.00 horas por ViX Premium.
  • Necaxa vs. Toluca: 19.00 horas por Claro Sports, Azteca 7, Pluto TV, TV Azteca, ViX Premium y Azteca Deportes Network.
  • León vs. Santos Laguna: 19.00 horas por FOX One.
  • Xolos vs. Mazatlán: 21.00 horas por FOX One.
  • Cruz Azul vs. Chivas: 21.05 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.
Domingo 22 de febrero:
  • Pumas vs. Monterrey: 17.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.
  • Querétaro vs. FC Juárez: 19.00 horas por FOX One.
