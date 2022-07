La espera llegó a su fin: Cruz Azul debuta este sábado 2 de julio contra Tigres, en el marco del inicio de una nueva temporada de la Liga MX con el Torneo Apertura 2022. La Máquina no cuenta con ningún refuerzo para este partido y todo indica que Diego Aguirre repetirá la alineación con la que dio la sorpresa ante Atlas en la Supercopa.

Sin embargo, los Cementeros no descuidan ningún detalle y trabajan en paralelo para concretar la llegada de fichajes en el mercado de pases. Luego del arribo de Carlos Rotondi procedente de Defensa y Justicia, en Cruz Azul mantienen la esperanza de sumar un nuevo defensa para la temporada que ya está en marcha.

La posible alineación de Cruz Azul

La Máquina no tiene demasiadas alternativas para armar el once inicial, por lo que no se esperan sorpresas por parte de Diego Aguirre para este partido. Los Cementeros jugarían contra Tigres con el siguiente equipo en el campo: Sebastián Jurado; Juan Escobar, Julio Domínguez, Luis Abram, Alejandro Mayorga; Erik Lira, Rafael Baca; Uriel Antuna, Christian Tabó; Ángel Romero y Santiago Giménez.

Boca decidiría el futuro de Bruno Méndez

Tal parece que Boca tiene la última palabra en la novela de Bruno Méndez. Pero no precisamente porque pretende al central de Corinthians, ni mucho menos. Y es que de acuerdo con el periodista Nahuel Ferreira, el Timao podría aceptar la última oferta de Cruz Azul si queda eliminado ante el Xeneize en la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo este martes 5 de julio.