Todo indica que Cruz Azul está listo para anunciar su primera incorporación en el mercado de pases para el torneo Apertura 2022. Y es que Carlos Rotondi ya se despidió de Defensa y Justicia para poner rumbo a México, donde espera firmar su nuevo contrato con la Máquina y ponerse a disposición de Diego Aguirre.

A través de un video que circula en las redes sociales, Rotondi expresó su agradecimiento a Defensa y Justicia por todos los momentos vividos y la oportunidad de crecer. Y es que el delantero argentino se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2021 y alcanzó su mejor versión con el Halcón de Varela.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de Defensa. El club es una familia y es un momento de mucha nostalgia no es fácil despedirse de un lugar que me brindó tato cariño. La verdad es que son sensaciones raras, pero agradecer porque me sentí como en casa porque me brindaron un cariño incondicional”, dijo el atacante.

Es así como Rotondi ha puesto punto final a su ciclo en el futbol argentino, se espera que en los próximos días llegue a México para superar las pruebas médicas pertinentes y cerrar su incorporación a Cruz Azul. El equipo tiene varias semanas buscando un delantero de peso y el sudamericano se adapta a sus necesidades.

Los números del nuevo refuerzo de la Máquina: