Borrado de Cruz Azul: El futbolista que no viajó a la pretemporada en Cancún

Cruz Azul continúa con la confección de la plantilla del primer equipo que Raúl Gutiérrez conducirá durante el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Pensando en un rejuvenecimiento es que realiza sus movimientos en el mercado de fichajes de invierno, mientras encamina el inicio de su pretemporada.

Este domingo, la delegación Cementera emprendió su viaje hacia Quintana Roo para comenzar con sus trabajos, los cuales se realizarán en Cancún y Riviera Maya, durante toda esta semana y hasta el 25 de noviembre. Allí es donde se evidenciaría la limpia que el Potro y la directiva están llegando a cabo, esto debido a una importante ausencia que ha trascendido en las últimas horas.

De acuerdo a información del periodista León Lecanda, de ESPN, Iván Morales no realizó el viaje con el equipo Celeste ya que no entra en los planes para el próximo campeonato. Su cupo de No Formado en México sería utilizado para la llegada de un refuerzo foráneo en la delantera.

Cabe recordar que el atacante chileno está vinculado por contrato durante tres años más con Cruz Azul, los cuales han hecho que reporte durante los últimos entrenamientos. Ante esto, desde La Noria podrían buscarle acomodo a préstamo o aguardar a una oferta significativa, aunque de momento se desconoce un interés real desde fuera.

¿Quiénes salen por Lotti y Carrera?

La llegada de Ramiro Carrera y Augusto Lotti, de nacionalidad argentina, aumentaron el número de foráneos a 12, dos más que el límite establecido por la Liga MX. Para los registros ocuparían los lugares que hasta este momento ocuparon Luis Abram, quien no renovaría su préstamo; y Ángel Romero, quien se marcharía tras cumplir su contrato.