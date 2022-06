El ex atacante azul intentó transmitir calma a la afición luego de que una de sus últimas figuras reforzara a un rival directo como lon son las Águilas.

En uno de los movimientos más destacados del mercado de pases en la Liga MX, Jonathan Rodríguez dejó Arabia Saudita para transformarse en nuevo jugador del América. El fichaje hace ilusión a la aficion de las Águilas, que ya saben tendrán a uno de los mejores delanteros que ha tenido el futbol mexicano durante los últimos años, donde fue campeón con las camisetas de Santos Laguna y Cruz Azul.

Justamente, en donde no están conformes es en Cruz Azul, ya que lamentan el hecho de ver a su exfutbolista como rival en uno de los equipos que a priori, peleará por el título. Para peor, la Máquina Cementera sigue sin anunciar refuerzos y la afición comienza a perder la paciencia. Aunque la directiva contactó con Cabecita Rodríguez, ya era tarde: había firmado con América.

Al margen del enojo con la directiva, algunos aficionados también le reclamaron al propio jugador por regresar a la Liga MX con América y no con Cruz Azul. César Delgado, ex atacante de la Máquina, se mostró disconforme con esa postura: "El aficionado debe entender que esto es un trabajo, que son oportunidades que se presentan en la carrera del futbolista, hay que respetar las decisiones que toman cada uno. El futbol no tiene que ser una gravedad”, afirmó.

El Chelito Delgado jugó cinco temporadas con la Máquina Cementera, antes de partir al futbol francés, y justificó a Cabecita Rodríguez por fichar para el América: “Son decisiones que hay que tomar rápido porque todo el tiempo se están manejando cuestiones de quién viene y quién se va. Toda decisión que toma el jugador es para el bien de cada uno, personal o familiar". Asimismo, recordó un caso en donde el protagonista vistió las dos dos camisetas: "La gente no tiene por qué tomárselo a mal porque jugó en Cruz Azul y salió Campeón con Cruz Azul. Hermosillo jugó en el América y es ídolo de celeste”, manifestó.

El paso de Cabecita Rodríguez por Cruz Azul

El atacante uruguayo comenzó en el futbol de su país, pero muy pronto partió a Europa, donde integró las filas de Benfica y Deportivo La Coruña. Sin goles en su haber, Cabecita Rodríguez recaló en la Liga MX, donde primero vistió la camiseta de Santos Laguna y luego, la de Cruz Azul. Con la Máquina, jugó 109 partidos, marcó 50 goles y entregó 12 asistencias.