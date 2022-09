Por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, la Máquina del Cruz Azul visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, en un juego donde buscarán conseguir la primera racha de dos victorias consecutivas que le permita insertarse en los puestos de reclasificación y ratificar la levantada.

En los primeros días de la semana, el Potro Gutiérrez recibió la mala noticia de la confirmación de la lesión ligamentaria sufrida por Juan Escobar en su rodilla derecha, lo cual quitará al referente de las canchas por al menos seis meses. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una nueva ausencia que complica al DT en el armado de la defensa.

De acuerdo a información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, Luis Abram presentó molestias en el tobillo y no realizó el viaje a Ciudad Juárez. Sumado a esto, Alejandro Mayorga no logró recuperarse del todo y también se decidió no llevarlo, aunque estaría a disposición para la fecha 13.

El aspecto positivo es que Ramiro Funes Mori sí pudo superar sus dificultades físicas y se sumó a los concentrados que enfrentarán a los Bravos, aunque la fuente citada precisó que sería incluído en el banquillo de los suplentes. Con este contexto, llegaría el momento para la titularidad de Rafael Guerrero.

FC Juárez vs. Cruz Azul: Día, hora y TV

Por la decimosegunda jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, FC Juárez recibirá al Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, este viernes 2 de noviembre a las 21:05 horas del Centro de México. La transmisión del encuentro estará a cargo de Fox Sports, y también podrá seguirse el MINUTO A MINUTO a través de Bolavip.