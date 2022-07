Santiago Giménez, una de las grandes apariciones del futbol mexicano en los últimos tiempos y aspirante a viajar al Mundial de Qatar 2022, es una de las máximas salidas en el mercado de fichajes. Deja la Liga MX y un gran vacío en el Cruz Azul, donde en los últimos tiempos supo ser de lo más destacado, colaborando con la tan ansiada novena.

Antes de viajar rumbo a los Países Bajos para cerrar su incorporación al Feyenoord de la Eredivisie, el Chaquito habló públicamente y entre otras cosas mencionó que la chance de salir de La Máquina Cementera se dio mucho antes, pero el amor por la institución y los consejos de sus allegados lo hicieron permanecer en La Noria un tiempo más. Y para su suerte, pues en aquel momento se trataba de la MLS.

"Lo que yo sé es que era un equipo de la MLS en el 2020, la verdad es que me querían a toda costa. Pero entre la familia, mi papá, Dios y mis compañeros me aconsejaron de la mejor manera. Personalmente sabía que me había costado mucho llegar al primer equipo de Cruz Azul y no me hubiera gustado irme así de rápido del equipo de mis amores, entonces decidí quedarme para poder ganar esa tan ansiada novena y gracias a Dios se dio", declaró para Fox Sports.

Por otra parte, el goleador nacido en Buenos Aires reveló el sueño que significa poder jugar en el futbol europeo, y reveló cómo vivió los últimos días mientras se gestaba su fichaje. "Han sido semanas estresantes porque te van dando noticias y no sabes cuál es cierta, cual no, va todo muy lento entonces también te mete un poco de presión", declaró.

"Ahora viajo para firmar el contrato, hasta que no esté firmado no hay nada asegurado. Sí es cierto que es casi un hecho. Estoy cumpliendo un sueño, le doy gracias a Dios por poder irme a Europa", concluyó.