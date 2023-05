Luego del fracaso que supuso el Torneo Clausura 2023 de Liga MX para Cruz Azul, en donde quedó eliminado en instancia de Repechaje a manos de Atlas, la directiva ya se mueve pensando en el próximo semestre. El club busca reforzarse de cara al siguiente campeonato y en medio de la incertidumbre generada por las renovaciones en pausa y las salidas de algunos futbolistas, ha habido una sorpresa en torno a la posible llegada de un elemento en particular.

Es que La Máquina está interesada en un jugador de Boca Juniors, ni más ni menos. Sí, el club argentino con el que tanto se ha involucrado en los últimos años. Esta vez, el conjunto de la Ciudad de México quiere aprovechar la situación de un crack internacional que no está teniendo minutos con Jorge Almirón, flamante DT Xeneize.

Según el portal Soy Xeneize, especialista en la información de Boca, varios equipos de la Liga MX estarían interesados en los servicios de Óscar Romero, mediapunta de 30 años de la Selección de Paraguay. Sí, el mellizo de Ángel, que ya pasó por Cruz Azul. Y, por supuesto, los de La Noria son uno de los que han levatado la mano por su pase.

La situación del jugador guaraní en su actual club no es la mejor, ya que no fue tomado en cuenta por el entrenador Jorge Almirón en el Superclásico del fin de semana pasado ante River Plate y parece no encajar en su sistema táctico. Esto podría generar que busque su salida y ahí aparece La Máquina.

Los números de Óscar Romero

Óscar Romero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 con Boca Juniors y, hasta el momento, en el club Xeneize acumula 60 partidos: anotó 4 goles y repartió 12 asistencias. Anteriormente vistió los colores de Racing Club, San Lorenzo de Almagro, Shanghai Shenhua, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.