El mercado de fichajes de invierno continúa encendido rumbo al comienzo del Torneo Clausura 2023, pero en las últimas horas ha concluido con una de sus más fuertes novelas. Después de varios días en vilo, Luis Suárez habría decidido no convertirse en refuerzo de Cruz Azul para la próxima Liga MX

Desde la Máquina Cementera habían colocado sobre la mesa una jugosa oferta económica que convertía al Pistolero en uno de los mejores pagos del futbol mexicano. El delantero uruguayo se tomó sus días de vacaciones posteriores al Mundial de Qatar 2022 para decidir, y ya tendría claro dónde continuaría su carrera después de vestir la camiseta de su amado Nacional.

El exdelantero del Atlético de Madrid y Barcelona tendría decidido convertirse en nuevo refuerzo del Gremio de Porto Alegre, otro de los equipos que pujaba por quedarse con sus servicios. Si bien el conjunto sudamericano habría mejorado las condiciones económicas respecto a la primera propuesta (inferior a la del equipo Cementero), habría otro motivo por el cual el futbolista se habría inclinado por esta opción.

La razón por la que Luis Suárez no llega a Cruz Azul

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, la razón por la que Luis Suárez rechazó a Cruz Azul es meramente familiar. La cercanía entre Brasil y Uruguay habría hecho que el Pistolero se incline por mudarse, posiblemente junto a su esposa e hijos, al lugar más próximo a su tierra natal.

Según indicó la misma fuente, el goleador habría aclarado a los directivos cruzazulinos que el impedimento es meramente personal y no económico, aunque el "NO" definitivo aún no habría sido dado. Sin embargo, todo parece indicar que Lucho se vestirá de Tricolor.