Si los refuerzos que pidió Diego Aguirre no llegan, Cruz Azul podrá acudir a un viejo conocido...

Cruz Azul está a la espera de la oficialización de Carlos Rotondi y alerta a la posibilidad de fichar a Gonzalo Carneiro, pero no serían los únicos uruguayos en sumarse a las órdenes de Diego Aguirre. Y es que, frente a la falta de refuerzos sobre el inicio del Apertura 2022 de la Liga MX, los de La Noria acudirían a un fichaje impensado que, en caso de funcionar, podría ser de sumar relevancia para las aspiraciones de este equipo.

Armando Melgar, periodista de Récord, informó en su cuenta personal de Twitter: "Pablo Ceppelini reportará en México y podría convertirse en un refuerzo inesperado. Diego Aguirre lo conoce bien y puede ser factor para que se quede, aunque dependerá de las incorporaciones que prometió la directiva".

¿Cuál es la situación del centrocampista charrúa? Está a préstamo en Peñarol pero, por lo que se comenta en los pasillos del cuadro de Montevideo, no se hará válida la opción de compra. A partir de esa información es que el futbolista de 30 años podría llegar a tener una oportunidad nueva en La Máquina...

Cabe destacar que su segunda etapa en la institución capitalina no está nada confirmada. Será cuestión de conocer si habrá, o no, incorporaciones acorde para pelear por el título de la Liga MX. En caso de que no lleguen esos refuerzos, se podría pensar en darle chance a Pablo Ceppelini en Cruz Azul. ¿Se dará?