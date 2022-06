El directivo de la Máquina Cementera no tenía demasiado diálogo con el entrenador peruano que se fue tras el Clausura 2022.

La etapa de Juan Reynoso como entrenador de Cruz Azul, llegó a su fin luego de una irregular campaña en el Clausura 2022, para el que habían llegado numerosos fichajes. Ni el título liguero del año pasado le sirvió al director técnico para mantener su cargo, aunque no está de más señalar que tampoco la relación con la directiva era muy buena.

Lo cierto es que en Cruz Azul se produjeron importantes cambios en pleno certamen. Llegó Jaime Ordiales, y ya en aquel momento, se rumoreó que Juan Reynoso presentó su renuncia, pero que la misma no fue aceptada y además lo convencieron para continuar en la institución hasta que terminara el campeonato.

Ahora, ya con Diego Aguirre como entrenador, Ordiales dialogó con ESPN y reconoció ciertas diferencias con Reynoso: “Para mí, lo más importante es sumar. Yo me sentía que estaba restando porque esa interacción, aunque no era mala, era distante, no encontraba yo como aportar en esa necesidad de ver al equipo mejor".

Asimismo, aunque tiene su mirada de los hechos, Ordiales no termina de entender por qué los mismos se dieron así: "Habría que preguntarle a Juan. Yo diría qué hay ocasiones que de repente estorbarnos, no les gustan muchas cosas como cuando discrepas u opinas y cuando las cosas vienen muy bien no es fácil con los entrenadores", admitó el directivo.

"Quería manejar su mundo"

Ordiales ahondó en la personalidad de Juan Reynoso, quien según su opinión, no estaba demasiado abierto al diálogo: “Con Juan creo que pasó eso, yo lo vi muy contento como estaba y él quería manejar su mundo y ahí como directivo no es tan fácil entrar, pero en ningún momento tuvimos una diferencia”, explicó el directivo.