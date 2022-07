Carlos Rotondi fue el primer refuerzo de Cruz Azul de cara al Apertura 2022. Proveniente desde Defensa y Justicia, el extremo argentino se integró a las filas del equipo conducido por Diego Aguirre. Sin embargo, no tuvo un buen debut como titular, ya que fue expulsado de la cancha en la derrota de la Máquina Cementera frente al bicampeon Atlas, por 3-2.

Para el flamante refuerzo de Cruz Azul, fue la primera expulsión de su carrera. Sin embargo, Carlos Rotondi no entendió la expulsión, al igual que la directiva de la Máquina, que apeló la sanción entendiendo que la misma había sido injusta. El Comité le dio la razón al futbolista y le retiró la sanción, por lo que Rotondi podrá estar en la próxima jornada, cuando Cruz Azul reciba a Puebla.

"Ni cerca había estado de ser expulsado en mi carrera. Cuando pasa la jugada, sabía que había tocado al defensor. Pero no lo había tocado fuerte. No lo había lastimado. Incluso se baja la media y no tenía nada", expresó Carlos Rotondi en diálogo con ESPN, luego de su expulsión a instancias del VAR, en la tercera jornada del Apertura 2022.

El extremo argentino reveló cómo se sintió luego de la injusta sanción, que dejó a la Máquina Cementera con un jugador menos: "Tuve mucha importencia, porque no tuve manera de sacar el pie. Si hubiera sido una jugada donde lastimé al jugador, hubiera sido el primero que me hubiese hecho responsable. El que se haya revertido la situación me hace feliz", explicó.

Así formaría Cruz Azul ante Atlas

De cara al choque de la cuarta jornada, frente al Puebla de Nicolás Larcamón, Diego Aguirre alinearía el siguiente once: Sebastián Jurado; Juan Escobar, Julio Domínguez, Luis Abram, Alejandro Mayorga; Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Carlos Rotondi; Santiago Giménez y Gonzalo Carneiro.