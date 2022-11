Cruz Azul se encuentra en plena preparación de cara al Clausura 2023 de la Liga MX con el objetivo de llevar adelante un mejor torneo. Por otro lado, al igual que en el último torneo, la Máquina vuelve a tener problemas en el mercado de pases ya que desde Perú le marcan que el atacante pretendido no se mueve de su club.

Lo sucedido en el Apertura 2022 para el equipo de la Noria terminó siendo un fuerte fracaso debido a que perdió por goleada contra América, 7-0 en el Clásico Joven, y no pudo avanzar a semifinales de la Liguilla tras caer ante Rayados de Monterrey. A pesar de esto, el Potro Gutiérrez se mantuvo en el banquillo porque levantó al plantel de uno de sus peores momentos.

Por otra parte, Cruz Azul comenzó su preparación de cara al Clausura 2023 con el objetivo de volver a ser nuevamente protagonistas en el torneo. Sin embargo, como en el mercado pasado, la Máquina vuelve a tener problemas para quedarse con los refuerzos que quiere para la segunda mitad de temporada.

Esto se debe a que fue el propio Luis Ibérico, atacante de Melgar, quien descartó que por el momento vaya a jugar en el conjunto de la noria porque no llegó nada concreto. "Tengo contrato con Melgar todo el 2023, me debo a ellos. Si bien salió algo de Cruz Azul, pero no estoy enterado si hay alguna propuesta concreta, ni nada. Yo ahora me debo a lo que es Melgar y estoy pensando en la selección", expresó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Un futbolista peruano siempre quiere salir del país, es un objetivo claro, el mío lo es. Ojalá se pueda dar a fin de año, sino tendré que esperar. Si no es así, tengo que ir pensando en Melgar y hacer una buena Copa Libertadores”.