Se acerca el fin de semana y La Máquina de Cruz Azul se alista para viajar a Guadalajara, donde el sábado y por la tercera jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, enfrentará a los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. El desafío: volver a obtener los tres puntos después de la última derrota.

Mientras Diego Aguirre define el equipo titular para este fin de semana, se producen nuevas novedades en relación a Gonzalo Carneiro, el atacante que solicitó el DT y que podría ser el segundo refuerzo. Por otro lado, la onda expansiva de lo sucedido en la FMF podría provocar un sacudón en La Noria.

¿Llega o no llega Gonzalo Carneiro?

El representante de Gonzalo Carneiro, Pablo Bentancur, admitió el acuerdo de palabra existente con Cruz Azul, pero avisó que le habían puesto un límite hasta ayer. miércoles 13 de julio para el envío de la documentación: "Con Cruz Azul hay un acuerdo de palabra, pero hasta que no se formalice no puedo decir que está hecho. La palabra está, pero todavía no llegaron los documentos oficiales para firmarlos. No hay nada oficial firmado y pusimos un límite hasta el día de hoy para permitirle a Peñarol, que si no está Carneiro, puedan contratar a otro delantero, o quedarse en Liverpool".

¿Jaime Ordiales a Selecciones Nacionales?

Después de los despidos llevados a cabo por la Federación Mexicana de Futbol en la dirección de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales apareció como uno de los candidatos a suceder a Gerardo Torrado. De acuerdo a información de Marca Claro, Yon de Luisa ya tendría conversaciones con el directivo de Cruz Azul. ¿Se iría?