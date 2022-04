La Máquina de Cruz Azul comenzó a vivir días turbulentos de un momento a otro, después de la dolorosa eliminación a manos de Pumas en las semifinales de la Concacaf Champions League, seguida del escándalo por la detención de Joaquin 'N', el ex auxiliar de Juan Reynoso, tras una investigación por actividades ilícitas.

Con este escenario, el cuadro Cementero posa su mente en lo que será el encuentro ante un Chivas de Guadalajara que llega más golpeado y con nuevo entrenador interino. El encuentro correspondiente a la Jornada 14 se disputará el próximo sábado 16 de abril, a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Azteca.

¿Peligra Juan Reynoso por lo de su ex auxiliar?

De acuerdo a la columna San Cadilla, los altos mandos de Cruz Azul han puesto a Juan Reynoso en el punto de mira, y no por la eliminación en Concacaf o por una posible complicidad con su ex auxiliar. "Le eché un grito urgente a mi Oreja en la Cooperativa, quien gustoso me contó que pese a ser el entrenador que le dio al club la ansiada novena estrella, Reynoso está en la mira. Pero ¡aguas! no piensen mal, no de la Justicia mexicana, sino de la Cooperativa y del club, pues no entienden cómo el peruano no estaba enterado de la investigación que se cierne sobre su ex ayudante de campo".

Los que podrían irse gratis en junio 2022

A tan solo dos meses de junio del 2022, cuatro son los futbolistas que finalizan su contrato y aún no han sido renovados. Ellos son Jaiber Jiménez, José 'Shaggy' Martínez, Adrián Aldrete y Pablo Aguilar (este último, con fuertes indicios de regresar a su país natal al finalizar su tiempo en La Noria). También termina el vínculo de Juan Reynoso, cuyo futuro aún es incierto. Por su parte, hay otros siete que tienen estadía hasta diciembre.