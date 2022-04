Después de la recuperación que había tenido tras derrotar a los Gallos Blancos de Querétaro, el Cruz Azul volvió a conocer la derrota en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, esta vez tras recibir al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca, quien se llevó el partido por la Jornada 15 tras un 1-0.

Lamentablemente para los Cementeros, este resultado le abrió paso al Atlas para superarlo en la cuarta posición de la tabla general, quitándole el boleto directo. Incluso, La Máquina quedó ubicado en el sexto escalón. Además del golpazo como local, hechos lamentables de los aficionados y una contundente frase de Reynoso llegaron después de culminado el juego.

Reynoso: "Si yo veo que soy un problema no necesito que me corran”

Consultado por los cuestionamientos que hoy se volvieron a hacer sentir desde las gradas del Coloso de Santa Úrsula, Juan Reynoso no le esquivó a su tembloroso momento y dejó una frase para todos los portales: “A nosotros que estamos en el futbol lo tenemos claro y no nos asusta. Yo quiero mucho a este equipo. Si yo veo que soy un problema no necesito que me corran”.

VIDEO: Fuerte golpiza de aficionados y fuerzas de seguridad

Después de finalizado el encuentro entre Cruz Azul y Atlético de San Luis, aficionados Celestes protagonizaron una vergonzoza bronca que implicó golpizas con agentes de seguridad, originada en el Túnel 9 y continuada en la explanada norte del Estadio Azteca. ¿Habrá algún tipo de medida que afecte a la institución?