La derrota ante Rayados de Monterrey significó un nuevo mazazo para Cruz Azul en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, el calendario no permite lamentos, y el equipo del Raúl Gutiérrez ya debe preparar el encuentro por la Jornada 14, donde deberán obtener un triunfo para no perder el tren de la Reclasificación.

Mientras el Potro espera novedades por Carlos Rotondi para saber si podrá estar presente el domingo contra Mazatlán, Diego Aguirre rompe el silencio y revela detalles de su repentina salida. Por otro lado, un viejo conocido levanta la mano para ocupar el banquillo Cementero...

Diego Aguirre habló de su salida: "Fue raro"

“Fue una experiencia rara por lo que fue un tiempo corto y no puedo decir que no afecta porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo, pero fue algo raro porque los resultados no se dieron [...]”, dijo Diego Aguirre para Sport 890 sobre dirigir a Cruz Azul. Sobre su estrepitosa salida, añadió: “Fue raro, yo estaba suspendido, fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados. Fue algo inesperado y raro todas las circunstancias del juego fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido. Yo lo vi escondido en un palco solo y fue un golpe duro”.

Paco Palencia coqueteó con Cruz Azul

En diálogo con el periodista, Javier Alarcón, fue el mismísimo Francisco Paco Palencia quien se refirió a lo que podría aportarle a La Máquina Cementera en caso de ser solicitado para ocupar el banquillo. Esto antes de repartir elogios para Víctor Velázquez. "A Cruz Azul le podemos dar muchas cosas. Identidad, sentido de pertenencia y fortalecer su futbol base para que empiecen a sacar gente de ahí", declaró.