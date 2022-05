La Máquina de Cruz Azul vive momentos de definición pensando en el armado de la plantilla para el Torneo Apertura 2022, pues primero deberá terminar por designar oficialmente al reemplazante del cesado Juan Reynoso. Aunque todo parece indicar que esto ocurriría en las próximas horas.

El equipo de la noria y el experimentado director técnico uruguayo, Diego Aguirre, habrían llegado a un acuerdo contractual para que ocupe el banquillo Cementero, por lo que el anuncio sería inminente. Mientras tanto, el mercado de fichajes no deja de presentar movimientos, y en paralelo, ocurrirá la gira de la Selección Mexicana con elementos propios seleccionados.

Charly Rodríguez rompió filas con la Selección Mexicana

Si bien Carlos Rodríguez no había sido incluido por el Tata Martino en la lista de la Selección Mexicana que jugará tres amistosos en el inicio de junio, el entrenador decidió citarlo para concentrar en el Centro de Alto Rendimiento. Charly reportó el pasado jueves junto a otros cruzazulinos, pero el domingo recibió la orden de tomarse descanso para seguir recuperándose, a sabiendas de su consideración para el Mundial de Qatar 2022.

Hugo Sánchez aclaró si lo llamó Cruz Azul

En diálogo con Marca Claro, el Pentapichichi se refirió al supuesto interés existente por parte de La Máquina, y aclaró: “No he recibido una llamada oficial, si cae la llamada llegaremos seguramente a un acuerdo de una u otra manera, si es Cruz Azul o si es otro equipo. No descarto en España, en Europa, prácticamente en cualquier parte del mundo”.