La pretemporada y el mercado no paran de moverse, y traen nuevas novedades para el mundo Cementero.

Cruz Azul continúa ajustando detalles en su pretemporada rumbo al comienzo del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Este domingo por la noche, Diego Aguirre tuvo su debut en un encuentro amistoso y recibió su primer golpe como entrenador Cementero, ante los Venados de Yucatán.

Mientras tanto, el mercado de fichajes de verano también presenta novedades para el cuadro de La Noria, con futbolistas en la cuerda floja que quieren continuar en el equipo, y nombres sorpresivos que suenan para reforzar la plantilla.

Diego Aguirre cayó en su primer partido con Cruz Azul

En el Estadio Carlos Iturralde Rivero, Diego Aguirre debutó como entrenador de Cruz Azul con derrota en un encuentro amistoso ante los Venados de Mérida. Los locales se adelantaron a los minutos 59 y 60 por goles de Nery Cardozo y Manuel Pérez, respectivamente. El estratega uruguayo mandó ¡10 cambios! al campo de juego, y Alan Zubiri consiguió anotar para el 1-2 en el minuto 85.

¿Chofis López llega a Cruz Azul?

En las últimas horas, el diario Mediotiempo sorprendió al publicar la información de que Javier Eduardo López no solo tiene a los Rayos del Necaxa como interesados, sino también a La Máquina del Cruz Azul. La Chofis no será renovado en el San José Earthquakes y regresa a Chivas de Guadalajara, donde no podrá jugar debido al castigo recibido de por vida.