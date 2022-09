Cruz Azul había designado a Diego Aguirre como su técnico para el Apertura 2022, pero desafortunadamente para el uruguayo las cosas no se le dieron bien, siendo separado de su cargo tras caer 7-0 con América.

Desde entonces, el estratega se había mantenido sin declarar sobre su paso por México, rompiendo el silencio este 7 de septiembre, contando cómo vivió dirigir a uno de los cuadros más populares del campeonato local.

“Fue una experiencia rara por lo que fue un tiempo corto, y no puedo decir que no afecta, porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo. Los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a un equipo con dificultades en general, pero obviamente siempre tienes fe de que las cosas salgan bien”, reveló para Sport 890.

Igualmente, contó cómo vivió la golada ante las Águilas que le terminó costando el puesto: “Fue raro, yo estaba suspendido, fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados. Resultó inesperado y extraño todas las circunstancias del juego, fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido. Yo lo vi escondido en un palco solo, un golpe duro”.

Durante su paso por los Celestes, Aguirre firmó un paso de solo dos victorias, por seis derrotas y dos empates. Es una realidad que por lo tarde que llegaron sus refuerzos, nunca pudo contar con plantel completo.

El Potro tendría la confianza

La Máquina necesita un milagro para salvar la campaña, por lo cual no resultaría extraño que tengan como objetivo prepararse bien para el Clausura 2023. De momento se sabe que Raúl Gutiérrez cuenta con el aval de la directiva, necesitando buenos resultados para convencerlos de cederle el puesto.