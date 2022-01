La solución estaría en el plantel: ¿quién podría hacerse cargo del ataque de Cruz Azul si no llegan los refuerzos?

Incluso tras su buen debut en el Torneo Clausura 2022 con victoria sobre Xolos de Tijuana por 2 a 0, Cruz Azul sigue en la búsqueda de refuerzos para afrontar el año. Las posiciones que buscaría reforzar Juan Reynoso son la zaga central, un centrodelantero y un extremo derecho.

Cada puesto tiene su candidato y el objetivo se ha puesto en Sudamérica para los tres casos, ya que Cristian Pavón (Boca) ocuparía la banda ofensiva, mientras que Alexis Duarte y Robert Morales (Cerro Porteño) llenarían la planilla. Sin embargo, las negociaciones con el club paraguayo por el atacante podrían resultar complicadas, ya que la dirigencia no dejará que Morales se vaya tan fácil.

Por eso, en caso de que el jugador de 22 años no pueda arribar a La Noria, se buscaría una solución dentro del plantel, lo que ahorraría unos billetes en un activo mercado de pases. De acuerdo con “El Francotirador” de Récord, en el conjunto cementero no ven con malos ojos que Santiago Giménez sea quien se haga cargo de la ofensiva si las negociaciones no llegan a buen puerto.

El argentino nacionalizado mexicano tuvo su debut en la Liga MX en 2019 ante Xolos y acumula 12 goles y 10 asistencias en 75 presentaciones con la camiseta celeste. Su mejor performance fue justamente en el Torneo Apertura 2021, en el que anotó en cuatro ocasiones y estuvo en todos los partidos, excepto en el cruce con Querétaro por la novena fecha de la fase regular.

Luego de las fiestas de Año Nuevo, el centrodelantero de veinte años dio positivo de Coronavirus (COVID-19), razón que le impidió estar en el debut del sábado en el Azteca. Si obtiene un resultado negativo en los próximos días, se presume que podría convertirse en la pieza de ataque del entrenador, que el año pasado lo tuvo como uno de sus favoritos.