UEFA Europa League

¿Por qué no juega Edson Álvarez en Fenerbahce vs. Aston Villa por la Europa League 2025-26?

Edson brilla por su ausencia en la alineación del equipo turco para recibir a los Villanos en el marco de la Jornada 7 de la Fase Liga.

Por Leandro Barraza

Edson Álvarez, futbolista mexicano de Fenerbahce
© GETTY IMAGESEdson Álvarez, futbolista mexicano de Fenerbahce

Fenerbahce recibe a Aston Villa en lo que promete ser el partido más atractivo de la Jornada 7 de la Fase Liga de la UEFA Europa League 2025-26. El conjunto turco está 12° y debe sumar para aspirar a clasificar en el Top 8, pero en frente tiene a uno de los tres líderes.

Domenico Tedesco -entrenador de Fenerbahce- sabe que es un partido de suma importancia y necesita poner lo mejor que tiene a disposición. Sin embargo, para sorpresa de los aficionados mexicanos, no alineó a Edson Álvarez.

¿Por qué no juega Edson Álvarez en Fenerbahce vs. Aston Villa?

La ausencia de Edson en la alineación titular de Fenerbahce responde a una decisión del entrenador. Tras dejar atrás las lesionas musculares que lo aquejaron a finales de 2025, Álvarez retornó a las canchas en la reciente victoria sobre Alanyaspor y ahora esperará por su turno en el banco de suplentes.

Edson Álvarez viste el número 11 en Fenerbahce (GETTY IMAGES)

Tabla de posiciones de Fase Liga de la UEFA Europa League 2025-26

leandro barraza
Leandro Barraza
