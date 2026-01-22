Edson Álvarez arribó al fútbol turco para sumarse al Fenerbahçe luego de una etapa en la Premier League en la que no logró la continuidad que pretendía. El mediocampista mexicano entiende que necesita minutos y regularidad para mantenerse competitivo de cara al Mundial 2026, uno de los grandes objetivos de su carrera.

No obstante, su experiencia en Turquía tampoco terminó siendo la ideal. Con el correr de los partidos, el ex América no consiguió el protagonismo esperado y en el entorno del futbolista ya se empieza a asumir que su ciclo en el club turco podría llegar a su fin antes de lo previsto.

En las últimas horas surgieron novedades desde Europa sobre su futuro. El periodista Ahmet Konanç informó que Tigres UANL mostró un fuerte interés en ficharlo, pero Edson rechazó la propuesta del club regiomontano en dos oportunidades, dejando clara su postura de seguir en el fútbol europeo.

Mientras se descartaba su regreso a la Liga MX, también comenzaron a circular versiones sobre el posible próximo destino del mediocampista. A pocos meses del Mundial, el mexicano busca un proyecto que le garantice continuidad y un rol importante dentro del equipo.

Según reveló Telegraph Football, el representante de Edson Álvarez se reunió con el director deportivo del Ajax para analizar la posibilidad de un regreso al club de Países Bajos. La opción toma fuerza por el conocimiento mutuo y el gran nivel que el jugador mostró en su anterior etapa.

Volver a Ámsterdam aparece como una alternativa atractiva para relanzar su carrera y llegar en plenitud a la Copa del Mundo. Allí, Edson ya supo ser figura y referente, algo que podría volver a repetir en esta nueva etapa.

La carrera de Edson Álvarez

América (2016–2019)

Ajax (2019–2023)

West Ham United (2023–actualidad, su pase pertenece al club)

Fenerbahçe (a préstamo desde 2025–actualidad)

En síntesis