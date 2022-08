A falta de nueve jornadas del campeonato mundial de la Formula 1 2022, las cosas están bastante claras: Max Verstappen lidera con comodidad la clasificación y le saca 80 puntos de ventaja a Charles Leclerc, su mayor perseguidor. Además, Sergio Pérez le está ganando la pulseada a Carlos Sainz (incluso está cerca de superar al monegasco), por lo que el título de constructores está casi que definido.

Si comparamos el rendimiento general de los coches y las unidades de potencia, no hay grandes diferencias entre Red Bull Racing y Ferrari. De hecho, en muchas ocasiones la escudería italiana se mostró mucho más veloz. Sin embargo, ha sufrido un enorme problema de fiabilidad durante todo el año: lleva 7 abandonos en total, lo que claramente lo está sacando de la pelea por el trofeo.

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, dialogó ante la prensa internacional de cara al descanso estival y lanzó una confesión que sepulta las opciones de los suyos. "Hay ciertos cambios que tardan días y semanas en realizarse. Así que definitivamente se solucionarán (totalmente) para el año que viene", reveló, aunque dejó en claro que algunas cuestiones sí tendrán respuestas favorables para los próximos Grandes Premios.

Más adelante, sobre este tema, detalló: "En cuanto a la fiabilidad, estamos trabajando en ella, también la estamos gestionando durante los fines de semana de los Grandes Premios. Estamos trabajando en ello y tratando de solucionarlo definitivamente". Si los italianos siguen cayendo en este tipo de errores, es prácticamente imposible que puedan pelear por algo importante.

Mattia Binotto, en contra de los cambios que propone la FIA para 2023

"A estas alturas, los conceptos de los coches están fijados. Ir a cambiarlos ahora no tiene sentido porque es un problema inexistente. Incluso en Hungría nadie hablaba de rebotes y lamento que estemos retrasándonos por una cuestión que no existe. Estamos hablando de nada y alargándolo. No creo que se cambie nada. Si no, sería una locura", aseguró el jefe de Ferrari.