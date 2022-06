Si bien los grandes candidatos al título mundial de la Formula 1 según la prensa internacional y gran parte de los fanáticos son Max Verstappen y Charles Leclerc, hay un piloto que de forma silenciosa se les va acercando y ya se ha transformado en una gran amenaza. Se trata de Sergio Pérez, quien se hizo con el triunfo en el Gran Premio de Mónaco, les sigue acortando ventaja y promete dar pelea hasta el final.

El mexicano se encuentra a solamente a 15 unidades del neerlandés y a 6 del monegasco, por lo que claramente está en la conversación mayor. Teniendo en cuenta que ya se vio perjudicado por la estrategia de equipo en España (le tuvo que ceder la victoria a SuperMax), un Campeón de la categoría lanzó una amenaza a Red Bull Racing para que esto no vuelva a suceder y dejen competir a ambos conductores.

Jenson Button, ganador de la F1 en 2009, platicó en exclusiva con Sky Sports y analizó el presente de los corredores de la escudería austríaca. "El equipo no puede elegir a un piloto favorito en este punto. Están muy cerca en puntos, así que cualquier cosa puede pasar esta temporada. Es emocionante verlos competir rueda a rueda y me encanta lo que tenemos en esta campaña de Fórmula 1, que es que los equipos no sólo están por encima de un solo piloto", admitió.

Más adelante, el británico agregó: "Creo que Max está muy seguro de sí mismo y sabe lo talentoso que es. Fue un gran fin de semana para Checo (en Mónaco), pero necesita que esto siga ocurriendo. Esta es su segunda carrera ganada con Red Bull, solo mira cuántas tiene Max. Él (Max) todavía está muy confiado en que puede hacer el trabajo en cada carrera de fin de semana, pero con la confianza que ha ganado Checo, espero, se acercará cada vez más a Max y los veremos prácticamente rueda a rueda con un poco más (de ganas)".

Marc Surer visualiza a Checo ganándole a Verstappen

Otro expiloto de Formula 1, esta vez Marc Surer, también lanzó una declaración motivante para el mexicano. "Sí, si (Pérez) sigue así y sigue puntuando con regularidad, está definitivamente en la carrera (por pelear el título mundial de la Formula 1). Es un candidato al campeonato", señaló el suizo.