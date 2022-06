En las últimas horas, Haas habló en relación al tope presupuestario y no está de acuerdo con Red Bull y su idea de elevarlo.

La Fórmula 1 vive un gran momento debido a que en cada carrera la historia puede cambiar en cada curva debido a que hay cierta paridad entre la gran mayoría de los equipos. Mientras esto sucede, Red Bull le pide a la FIA que eleve el tope presupuestario, pero Alpine le frenó en seco a las pretensiones de Christian Horner y a los franceses se le sumó Haas.

La postura del jefe de equipo de la Toro Rojo es que si no se eleva esta vara, que es de 142 millones de dólares anuales, la gran mayoría de los equipos no llegarán al último día de carrera debido a que no podrán competir en las últimas carreras por el límite de inversión. Esta postura fue cuestionada por Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, quien dijo que si ellos pudieron armar un plan en el que cierran los números, el resto deberá ajustarse.

Por otro lado, a la postura de los franceses se le unió Haas luego de que Gunther Steiner haya marcado que ese tope permite que haya competencia en la Fórmula 1. “Se está mezclando, creo que como siempre he dicho a corto plazo no cambiará nada, pero a medio y largo plazo creo que se apretará aún más. Por lo tanto, no deberíamos cambiar ahora el tope presupuestario y subirlo, porque en realidad esto es bueno para las carreras en la parte media de la parrilla”, expresó Steiner según lo informado por Motor Sport.

Y agregó: “Nunca se sabe quién es el mejor del resto. Y creo que si seguimos con el tope presupuestario, y con las reglas se acercará aún más a los grandes. Quiero decir que todos tenemos que conseguirlo. Yo no tengo trabajo si le digo a mi jefe que no llego al final de la temporada. Ese es mi trabajo. Tenemos que hacerlo, porque si no terminas la temporada, al año siguiente no recibes dinero”.

Por otro lado, Gunther Steiner fue un poco más allá en la temporada y golpeó en el ego de Red Bull al decir que ellos deberán adecuarse y que la Scudería estará feliz en no verlos en las últimas cuatro carreras. “Creo que hay nueve equipos que están muy contentos (si Red Bull tiene que perderse carreras) porque no reciben dinero el año que viene y podemos dividirlo. Seguro que Ferrari estará contento si no vienen a las últimas cuatro carreras. Creo que mi solución es hacerlo funcionar de una manera u otra, y creo que la mayoría de los directores de equipo tienen las mismas instrucciones”, finalizó el jefe de equipo de Haas.