Si Max Verstappen pudo celebrar una nueva victoria en la temporada 2022 de la Fórmula 1, que lo deja cada vez más cerca de coronarse campeón por segunda ocasión consecutiva, mucho tendrá que ver esta vez quien viene siendo su principal competidor: Charles Leclerc, de Ferrari.

Sucede que era el monegasco quien venía liderando el Gran Premio de Francia con cierta holgura, hasta que debió abandonar la carrera luego de cometer un error de manejo en la curva 11 y terminar contra las protecciones; dejando el camino allanado para el piloto número 1 de Red Bull Racing.

"La marcha atrás no funcionó una vez en las barreras, pero no quiero desviar la atención hacia eso. No puedo cometer estos errores, no hay necesidad de estar a este nivel si cometo errores así", le dijo Charles Leclerc a Sky Italia tras la carrera, colocándose como máximo responsable por lo sucedido.

El piloto que actualmente ocupa la segunda posición de la tabla de pilotos, seguido muy de cerca por Checo Pérez, quien acortó distancias a 7 puntos, recordó también lo sucedido en Imola e hizo una predicción con muchísima autocrítica. "Si pierdo por 32 puntos sabré de quién es la culpa".