El piloto mexicano quedó en cuarto lugar después de haber sido el más rápido en la clasificación del sábado. Otra vez, la fortuna no estuvo de su lado.

Todo estaba dado para que Checo Pérez tuviera un fin de semana inolvidable. Tras su histórica primera pole obtenida en la clasificación del sábado, el piloto mexicano largó desde lo más adelantado de la parrilla, y allí se mantuvo hasta la vuelta 16, cuando lideraba con comodidad y los jefes de Red Bull le solicitaron que entrara a boxes para evitar el undercut de su más inmediato perseguidor, Charles Leclerc, de Ferrari.

La estrategia le salió mal a la escudería austríaca, ya que, a poco de regresar a la posta, Nicholas Latifi sufrió un accidente y el coche de seguridad entró a la pista, lo cual permitió que sus rivales también pudieran entrar a boxes sin que eso implicase una pérdida de tiempo. En ese momento, Checo Pérez vio como Leclerc y su compañero Max Verstappen se le adelantaban, mientras que el mexicano llegó a la primera curva justo cuando Carlos Sainz salía de boxes.

Checo Pérez no se detuvo y quedó por delante del piloto español, que no tuvo espacio en el carril de salida de boxes. Carlos Sainz se quejó por radio y los comisarios tomaron nota, pero de inmediato, desde Red Bull le indicaron al mexicano que devolviera la posición en el reinicio de la carrera, para así evitar una sanción mayor. La propia escudería corroboró que Sainz estaba por delante cuando ambos monoplazas pasaron la línea del Safety Car.

En diálogo con Motorsport.com, Checo Pérez explicó su postura: “Obviamente estaba tratando de bloquearlo, lo cual está permitido, ya que según el reglamento se puede cruzar la línea del coche de seguridad. Así que sentí que todo lo que hice fue justo. El equipo me dijo que devolviera la posición, así que lo hice en cuanto el coche de seguridad se fue. Ellos tienen más información. Dentro del coche no sabes dónde estás exactamente, no ves la línea del Safety Car. Así que sí, en ese sentido, sentí que estaba haciendo lo correcto en todo momento”.

A la caza de Sainz

Tras aquel episodio, Checo Pérez fue en busca del español, pero no logró alcanzarlo: “Al final, detrás de Carlos, creo que el coche no funcionaba tan bien como en la primera parte de la sesión. También hicimos algunos ajustes con el compuesto duro, lo que probablemente nos perjudicó un poco. Luego, al final, lo estaba alcanzando, pero desafortunadamente había bandera amarilla y luego se volvió a alejar”, explicó el piloto de Red Bull.