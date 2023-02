La próxima semana comienza a disputarse la temporada 2023 de la Fórmula en el Gran Premio de Bahrein. Por otro lado, mientras se llevan adelante las pruebas en Sakhir, Checo Pérez advierte a toda la categoría con los pasos que ha dado Red Bull con el RB19 y marca que lo confiable comienza a mostrarse.

El dominio del equipo austríaco durante el 2022 fue pleno a pesar de haber iniciado con algunas dudas en cuanto a la fiabilidad como sucedió en la primera carrera cuando terminaron abandonando a pocas vueltas. Aquella primera jornada se llevó todos los aplausos Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Por otro lado, de cara a lo que estará sucediendo a partir del próximo cinco de marzo, Checo Pérez habló que siente que Red Bull tiene un monoplaza confiable para la temporada. "He estado feliz esta mañana cuando he vuelto a ponerme al volante del RB19. Hemos estado centrados especialmente en las tandas largas, para asegurarnos de que el coche es fiable y esa era la prioridad. El coche se siente bien, tenemos buen ritmo y esperamos entenderlo todo mejor para hacer buenos ajustes el sábado", expresó el mexicano a medios de comunicación post segundo test.

Y agregó: “Hay pequeñas diferencias en comparación con el RB18, las cuales están mayormente dedicadas al cambio de neumáticos, pero en líneas generales, es bastante similar. Estoy contento con el coche y creo que estamos en una buena posición. Ahora tengo ganas de tener un día entero y haremos buenas simulaciones para la carrera y también prepararnos bien para la clasificación".

Por último, el corredor tapatío dio detalles de lo que buscaron en las tandas del segundo día de pruebas. “Hoy nos hemos centrado en los pequeños detalles y dado pequeños pasos. El coche ha respondido a todo lo que hemos hecho y hemos aprendido mucho para la primera carrera. Me he quedado muy contento con estos test y cada vez que me he subido al coche me he sentido cómodo y he podido apretar al instante. Veremos cuán rápidos somos en el GP de Bahréin, pero me siento bien", cerró Checo Pérez.

¿Dónde ver la temporada 2023 de la Fórmula 1?

El inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 se podrá seguir en Fox Sports Premium y Star+, plataformas de streaming que tienen los derechos para transmitir cada uno de los Grandes Premios. De todas maneras, vale la pena marcar que la opción más completa para seguir todas las incidencias de la máxima categoría del automovilismo es la F1TV.