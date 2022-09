A falta de seis Grandes Premios para que acabe la temporada 2022 de la Fórmula 1, Max Verstappen se encamina a ganar el bicampeonato mundial de pilotos y Red Bull a hacer lo propio con el de constructores, mientras que para Sergio Pérez los objetivos pasan por volver a ganar una carrera de aquí a fin de año.

Sin ir más lejos, el propio Checo fue el encargado de dejar claro que ya esta fuera de toda posibilidad de título, y también se dijo desinteresado en su posición al final el año, siendo que aún tiene muchas chances de conseguir el segundo puesto, al igual que Charles Leclerc y George Russell.

“En esta recta final de temporada mi objetivo es ganar carreras y cerrar fuerte; para que en 2023 pueda volver a aspirar a ganar. El campeonato es prácticamente que lo gane Max, entonces quedar segundo o tercero me da lo mismo”, señaló el nacido en Guadalajara.

Por otra parte, el piloto mexicano fue consultado por la merma en su rendimiento y gestión de neumáticos, y dejó ver que esto se debe a que no se ha sentido cómodo con el monoplaza, el cual se fue desarrollando en base a las necesidades de su compañero de equipo.

"Ha sido eso, el que no encuentro un balance ideal, creo que para tener esa ventaja hay que poder sentirse cómodo con el auto y no lo he podido conseguir en estos últimos grandes premios, es lo que me ha faltado", declaró Pérez.